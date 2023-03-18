إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل



أطلق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل السبت، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي بدون أن ذكر وقوع ضحايا.



وبحسب بيان اسرائيلي، أنّ الصاروخ "سقط في أرض خلاء" وأنّه لم يتمّ إطلاق أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية. وقال شهود في غزة لوكالة فرانس برس إنّهم شاهدوا صاروخاً يُطلق من داخل القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

