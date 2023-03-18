قتلى في الإكوادور اثر زلزال بقوة 6,5 درجات

قتلى في الإكوادور اثر زلزال بقوة 6,5 درجات

أعلنت الرئاسة الإكوادورية مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة شخص ووقوع أضرار بمباني جراء الزلزال الذي ضرب البيرو والإكوادور في وقت سابق السبت.



وقالت الرئاسة عبر تويتر "سجلت حتى الآن 12 حالة وفاة (11 في محافظة إل أورو وواحدة في محافظة أزواي)".