بوتين زار ماريوبول

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة ماريوبول الأوكرانيّة التي دمّرها القصف، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسيّة اليوم عن المكتب الإعلامي في الكرملين.



وهذه أوّل زيارة للرئيس الروسي إلى هذه المدينة التي بقيت محاصرة لأشهر قبل أن يُسيطر عليها الجيش الروسي في أيّار 2022.



وقبل ذلك، زار بوتين السبت شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، وذلك لمناسبة الذكرى التاسعة لضمّها.