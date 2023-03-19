مقتل 17 شخصا في حادث تحطم حافلة في بنغلادش

لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح اليوم في بنغلادش، في حادث اصطدام حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على جانب الطريق، وفقا للشرطة.



وتعتقد الشرطة أن السائق فقد السيطرة على المركبة الساعة 8,00 صباحا (02,00) وارتطم بالفاصل الذي شُيّد مؤخرا ما أدى إلى سقوط الحافلة على عمق عشرة أمتار في الحفرة.



وأعلن قائد الشرطة المحلية مسعود علم لوكالة فرانس برس عقب الحادث الذي وقع في منطقة شبشار (جنوب) أن "17 شخصا قتلوا في الحادث ونُقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة".



وكثيرا ما تقع حوادث مرور في بنغلادش بسبب السيارات والطرق القديمة وسوء الصيانة، إضافة إلى عدم تلقي السائقين تدريبات كافية.



ووفق مرصد لحوادث الطرق السريعة، لقي 9951 شخصا مصرعهم في حوادث طرق في بنغلادش العام الماضي.