المحكمة الدستورية في الكويت تقضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022

قضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم، ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق الذي تم حله في حزيران، على ما ذكرت وكالة الانباء الكويتية الرسمية.



وقالت الوكالة: "قضت المحكمة الدستورية في جلستها الأحد ببطلان مجلس الأمة 2022 وإعادة مجلس 2020" لوجود تناقضات في مرسوم حل البرلمان السابق.