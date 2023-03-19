الكرملين: بوتين قرر في اللحظة الأخيرة زيارة ماريوبول

أوضح الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر في اللحظة الأخيرة التوجه إلى ماريوبول بعد زيارته السبت شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، مشددا على الطبيعة "العفوية" لرحلته.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أول زيارة للرئيس الروسي لماريوبول: "كان كل ذلك عفويا". وأكد أن "تنقّلاته في المدينة لم يخطط لها أيضا".