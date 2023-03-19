السوداني يستقبل شمخاني.. وتوقيع محضر أمني مشترك بين العراق وإيران

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني



أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار.



وشدد السوداني على رفضه القاطع لأن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية.



وبرعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي، جرى توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، حيث وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني، ويتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة.



وجرى استعراض خلال اللقاء تقدّمه اتفاق التفاهم الأخير المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية، وأكد السوداني في هذا الصدد، ترحيب العراق بهذا الاتفاق واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة.



وجدد شمخاني شكره للدور العراقي على هذا المسار، كما نقل تحيّات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سيادته، وتأكيده رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.



وكان السوداني قد استقبل اليوم الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له.



وشهد اللقاء تباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها.