عبد اللهيان: قضية اليمن مرتبطة بشعب اليمن لا بإيران

وزير الخارجية الإيراني: سألتقي قريبا وزير الخارجية السعودي



أكّد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أن ايران وقعت وثيقة من خلال ممثل عينته الولايات المتحدة عبر دولة ثالثة حول ملف تبادل الاسرى بين واشنطن وطهران وقال إن بلاده اجرت محادثات في الأسابيع الأخيرة لتحديث الوثيقة ولكن بشكل غير مباشر.



أما في العلاقات مع السعودية، فشدد عبد اللهيان على أنّ قضية اليمن مرتبطة بشعب اليمن لا بإيران لكن التركيز على السلام في المنطقة كان أحد الاتفاقيات بين إيران والرياض.



وكشف عبد اللهيان انه في في الأيام العشرة الماضية تبادلت طهران والرياض الرسائل التي عبرت فيها ايران عن استعدادها لعقد اجتماع لوزراء خارجية البلدين واقترحت ثلاثة دول لعقد هذا الاجتماع. وكشف أنّه في المستقبل القريب سيلتقي بوزير الخارجية السعودي ويتفق على إجراء الاستعدادات لإعادة فتح السفارة.