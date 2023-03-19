الرئيس الإيراني تلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة المملكة

الرئيس الإيراني قبل دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض

رحب الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الاحد بدعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض بهدف ترسيخ التقارب بين البلدين كما أعلن مسؤول في الرئاسة الايرانية.



وقال مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الايراني محمد جمشيدي في تغريدة إن "الملك السعودي دعا في رسالة الرئيس الإيراني الى زيارة المملكة ورحب بالاتفاق بين البلدين الشقيقين وطالب بتعزيز العلاقات بينهما" مضيفا أن رئيسي "رحب بهذه الدعوة وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون".