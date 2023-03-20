بوتين وشي جينبينغ سيبحثان الخطة الصينية لتسوية النزاع في أوكرانيا

أعلن الكرملين الاثنين ان الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيبحثان الخطة التي اقترحتها بكين لتسوية النزاع في اوكرانيا خلال قمتهما في روسيا هذا الأسبوع، متهما الولايات المتحدة بتأجيج أعمال العنف.





وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "المواضيع الواردة في هذه الخطة (الصينية) حول اوكرانيا ستشكل جزءا من المحادثات" مضيفا أن "الولايات المتحدة تصر على مواقفها القائمة على مواصلة تأجيج النزاع وعرقلة خفض حدة الأعمال الحربية ومواصلة إغراق أوكرانيا بالاسلحة".