الصين تقدم شكوى لدى سيول إثر تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بشأن تايوان

الصين تقدم شكوى لدى سيول إثر تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بشأن تايوان

أعلنت الصين الأحد أنها قدمت شكوى لدى سيول على خلفية تصريحات الرئيس يون سوك يول "الخاطئة" حول تايوان، في وقت يشتد الخلاف الدبلوماسي بين الجارين الآسيويين.



وتبادلت بكين وسيول إنتقادات في أعقاب مقابلة أجرتها وكالة رويترز مع يون في وقت سابق هذا الشهر إعتبر فيها التوتر بين الصين وتايوان "مسألة دولية" على غرار كوريا الشمالية، ملقيًا مسؤولية التوتر المتصاعد على "محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة".



وتعتبر بكين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة عزمها على استعادة الجزيرة ولو بالقوة إن لزم الأمر.



وأكدت وزارة الخارجية الصينية الطلب من مساعد وزير الخارجية سون ويدونغ الخميس تقديم شكوى لدى السفير الكوري الجنوبي على خلفية تصريحات يون.



وقال سون للسفير إن تصريحات يون "مرفوضة تمامًا" وعبر عن "إستياء عميق"، وفق الوزارة.