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قتلى في هجوم في تونس بينهم من زوار كنيس الغريبة
أخبار دولية
2023-05-10 | 01:23
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قتلى في هجوم في تونس بينهم من زوار كنيس الغريبة
قُتِل شخصان كانا يُشاركان في احتفال ديني يهودي في كنيس الغريبة، في جزيرة جربة التونسيّة (شرق)، مساء الثلاثاء ، جرّاء هجوم نفّذه عنصر أمنيّ أقدم أيضًا على قتل اثنين من زملائه قبل أن يتمّ إرداؤه قتيلًا، حسبما أعلنت وزارة الداخليّة.
وهذا الكنيس هو الأقدم في إفريقيا وكان استُهدِف عام 2002 بهجوم انتحاري بعربة مفخّخة ما أسفر عن 21 قتيلًا.
وقالت وزارة الداخليّة في بيان إنّ هجوم الثلاثاء نُفّذ على مرحلتَين، موضحة أنّ "عونَ حرسٍ تابعًا للمركز البحري للحرس الوطني... أقدم مساء اليوم الثلاثاء على قتل زميله باستعمال سلاحه الفرديّ والاستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمَدَ إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلًا".
وذكرت الوزارة أنّ اثنين من "زوّار" المعبد قُتِلا برصاص المهاجم قبل أن يتمّ إرداؤه، مشيرةً إلى "إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج".
وأضافت وزارة الداخليّة أنّ العمليّة أسفرت أيضًا عن مقتل عنصر أمنيّ ثانٍ وإصابة خمسة أعوان أمن آخرين.
وأوضحت وزارة الخارجيّة من جهتها أنّ "المتوفّيين من الزوّار هما تونسي (30 عاما) وفرنسيّ (42 عاما)"، من دون أن تكشف هويتهما.
ونُفّذ الهجوم في وقت كان مئات المصلّين يشاركون في مراسم دينيّة يهوديّة سنويّة كانت على وشك الانتهاء مساء الثلاثاء في هذا الكنيس.
وأكّدت وزارة الداخليّة أنّه "تمّ تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع" الموجودين داخله وخارجه، مشيرة إلى أن "الأبحاث مُتواصلة لمعرفة دواعي هذا الاعتداء الغادر والجبان"، من دون أن تتحدث في هذه المرحلة عن اعتداء إرهابي.
أخبار دولية
تونس
هجوم
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