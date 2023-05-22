رصد مجموعة "تخريب" أوكرانية في منطقة روسية حدودية

أعلنت السلطات الروسية الإثنين أنّ مجموعة "تخريبية" أوكرانية دخلت منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، مشيرة إلى انّ العمل جارٍ للقضاء عليها، في ظل سلسلة من الهجمات على الأراضي الروسية.





وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إنّ "مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للجيش الأوكراني دخلت منطقة غريغورون. تتخذ القوات المسلّحة الروسية، إلى جانب حرس الحدود، في روسغفارديا وجهاز الأمن الفدرالي الروسي جميع الإجراءات اللازمة لتصفية العدو".





من جهته، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم إبلاغه بالتوغّل المستمر للأراضي الروسية من قبل "مخرّبين" من أوكرانيا، معتبراً أنّ الهجوم يهدف إلى "تحويل الانتباه" عن احتلال باخموت الذي تبنّته موسكو.

