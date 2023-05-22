جدل في فرنسا حول طلب تقييم معدل التغيب عن المدارس خلال عيد الفطر

طلبت وزارة الداخلية الفرنسية من بعض المؤسسات التعليمية إجراء "تقييم لمعدل التغيب الذي سجل بمناسبة عيد الفطر"، ما أثار جدلا في البلاد.





وقالت وزيرة الدولة المكلفة شؤون المواطنة سونيا باكيس في بيان الأحد إن "وزارة الداخلية وما وراء البحار تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على حسن سير خدمات عامة ولا سيما في المجال المدرسي".





وأضافت "في هذا الإطار، أمكن طلب تقييم معدل التغيب في مناسبة عيد الفطر في 21 نيسان الماضي من رؤساء بعض الإدارات التعليمية".