حريق بمنزل في الإمارات يودي بستة أشخاص

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الاثنين عن وفاة ستة أشخاص في حريق داخل منزل في منطقة تقع شرق العاصمة الإماراتية لم تتضح أسبابه.





وقالت الهيئة على حسابها في تطبيق انستغرام انها تعاملت مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حريق في منزل في منطقة معزز.



