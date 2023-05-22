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علي أكبر أحمديان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
أخبار دولية
2023-05-22 | 10:28
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علي أكبر أحمديان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
انتهت وظيفة علي شمخاني كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وعراب الاتفاق السعودي الايراني.
وقد عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القائد في الحرس الثوري الإيراني علي أكبر أحمديان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ليحلّ مكان علي شمخاني.
علي أكبر أحمديان، درس في جامعة الدفاع الوطني، وكان يرأس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإيراني قبل تعيينه في منصبه الجديد.
وكان أيضًا عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو مجلس استشاري للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
أخبار دولية
علي أكبر أحمديان
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
ايران
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