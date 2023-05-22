مصرع 19 شابا في حريق في مهاجع مدرسة في غويانا

قضى 19 شابا على الأقل في حريق نشب في مهجع مدرسة في المهدية بوسط غوايانا، الأمر الذي وصفه رئيس البلاد بأنه "كارثة كبرى".وقال جهاز الاطفاء في بيان الاثنين "قضى 14 شابا في المكان فيما قضى خمسة في المستشفى. لا يزال طفلان في وضع دقيق فيما يعاني أربعة آخرون جروحا بالغة".وكانت حصيلة سابقة ادلت بها الحكومة اشارت الى مصرع عشرين شخصا.وقال الرئيس عرفان علي ليل الأحد "هذه كارثة كبرى. إنها مروّعة ومؤلمة".وأُرسلت طائرات خاصة وعسكرية إلى المهدية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب جورجتاون، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة أمطاراً غزيرة.ودعت النائبة المعارِضة ناتاشا سينغ لويس إلى إجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق.وقالت "كلّنا بحاجة لأن نفهم كيف وقع هذا الحادث الأكثر فظاعة وفتكاً، وأن نتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه المأساة مرة أخرى".وغوايانا دولة صغيرة ناطقة بالإنكليزية يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة. كما أنّها مستعمرة هولندية وبريطانية سابقة تملك أكبر احتياطي نفطي للفرد في العالم، الأمر الذي تأمل في أن يساعدها على تحفيز التنمية السريعة.