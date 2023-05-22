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الجمهوري تيم سكوت يدخل السباق الرئاسي الأميركي لعام 2024

أخبار دولية
2023-05-22 | 13:44
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الجمهوري تيم سكوت يدخل السباق الرئاسي الأميركي لعام 2024
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الجمهوري تيم سكوت يدخل السباق الرئاسي الأميركي لعام 2024

أعلن السناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية تيم سكوت الجمعة ترشحه ليصبح أول رئيس جمهوري أسود للولايات المتحدة، متعهدا الكفاح من أجل العودة الى طريقة العيش الأميركية التي اعتبر أنها مهددة في ظل حكم الديموقراطيين.
 
     
السناتور البالغ 57 عاما يحمل قصة حياة ملهمة الى الحملة بعدما نشأ في الفقر مع والدته المطلقة ليصبح أحد أقوى القادة المحافظين في البلاد.
 
     
وقال أمام حشد من مؤيديه في مسقط رأسه نورث تشارلستون إن "جو بايدن واليسار الراديكالي يهاجمان كل شخص ساعدني على صعود سلم السلطة، ولهذا السبب أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".
 
     
وأضاف "كما ترون، هم يهاجمون قيمنا الأميركية ومدارسنا واقتصادنا وأمننا. لكن ليس في عهدي. هذا لن ينجح. لا يمكنني الوقوف مكتوف اليدين فيما يحصل هذا الأمر لأميركا".
 

أخبار دولية

السباق

الرئاسي

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