روسيا تجلي مدنيين من منطقة حدودية مع أوكرانيا بعد إعلانها توغلا لـ"مخربين"

اعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية التي شهدت الإثنين توغلا مسلحا لـ"مخربين" أتوا من اوكرانيا، بحسب موسكو، أن المدنيين يغادرون المنطقة المذكورة، آملا بانتصار سريع تحققه القوات الروسية.





وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر تلغرام "ننجز عملية إجلاء غادر قسم كبير من السكان المنطقة المعنية. نساعد بوسائل النقل لدينا من ليس لديهم وسيلة نقل". وأمل أن "ينجز جنودنا مهمتهم قريبا ويقضون على العدو".