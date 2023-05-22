الإعصار ماوار يتجه نحو جزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادىء

يتجه الإعصار ماوار برياحه الشديدة نحو جزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادىء وقد يضرب الجزيرة الأربعاء، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.





وقال المركز الاميركي للتحذير من الأعاصير إنه من الساعة 9,00 ت غ فإن العاصفة كانت تبعد أقل بقليل من 500 كيلومتر عن هاجاتانا عاصمة الجزيرة التي يقطنها 170 ألف شخص.





وأكد مركز المعلومات المشترك في غوام أنه "من المرجح أن تزداد الأمطار الغزيرة الليلة وخلال الأيام المقبلة".





من جانبها، قالت حاكمة غوام لو ليون غيريرو إن "ماوار يشكل تهديدا حقيقيا وربما سيضرب جزيرتنا بشكل مباشر".