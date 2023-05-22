معارك في الخرطوم على رغم بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار

شهدت الخرطوم معارك ليل الإثنين، بحسب ما أفاد شهود في ضواحيها الشمالية الشرقية وكالة فرانس برس، بعيد بدء سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع المستمر منذ أسابيع.



ومنذ 15 نيسان، يشهد السودان نزاعًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو تسبب بمقتل نحو ألف شخص غالبيتهم مدنيون ودفع أكثر من مليون شخص إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.



وتعهّد الطرفان وقف النار أكثر من عشر مرات، لكن تمّ انتهاك الاتفاق في كل مرة.