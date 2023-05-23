هطول الأمطار يبعث الأمل بالسيطرة على الحرائق المستعرة في غرب كندا

أعلنت السلطات الكندية الإثنين أنّ بدء الأمطار بالهطول في غرب البلاد بعد طول انتظار يبعث الأمل بإمكان إحراز "تقدّم حقيقي" على طريق إخماد حرائق الغابات المستعرة بالمئات منذ أسابيع عدّة.





وقالت كريستي تاكر المسؤولة في إدارة مكافحة الحرائق في ألبرتا خلال مؤتمر صحافي إنّ الأمطار "هطلت تقريباً على كلّ حرائق الغابات المشتعلة في المقاطعة، باستثناء تلك الواقعة في أقصى شمال" ألبرتا.





وأضافت أنّ هطول هذه الأمطار قد يشكّل "نقطة تحوّل لعناصر الإطفاء الذين يكافحون لإخماد الحرائق"، مشدّدة على أنّ هذه الأمطار "ستعطيهم الفرصة لإحراز تقدّم حقيقي في السيطرة على هذه الحرائق".