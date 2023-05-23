19 قتيلاً على الأقل جراء حريق في مهاجع مدرسة للإناث في غوايانا

لقي 19 شخصاً على الأقل مصرعهم في حريق نشب بمهاجع مدرسة للإناث في مدينة المهدية بوسط غوايانا الأحد ووصفه رئيس البلاد بـ"كارثة كبرى" بينما قالت الشرطة الإثنين إنّه قد يكون متعمّداً.





وأتى الحريق على قسم كبير من مهاجع تقيم فيها فتيات تراوح أعمارهن بين 11 و12 عاماً أو بين 16 و17 عاماً، وفق ما أفاد أحد الذين ساهموا في عمليات الإنقاذ، طالبا عدم ذكر اسمه.





وقال جهاز الإطفاء "قضى 14 من اليافعين في المكان فيما قضى خمسة آخرون في المستشفى. لا يزال طفلان في وضع دقيق فيما يعاني أربعة آخرون جروحا بالغة"، من دون ذكر تفاصيل بشأن الضحايا وماذا اذا كانوا جميعاً من الإناث.