الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هرباً من المعارك

حذّرت مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين الإثنين من أنّ عدد الذين يلجأون إلى تشاد هرباً من المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر في السودان "يتزايد بسرعة كبيرة" وقد بلغ حوالي 90 ألف لاجئ.





وكانت الأمم المتّحدة قدّرت عدد هؤلاء قبل ثلاثة أيام فقط بنحو 76 ألف لاجئ.





وخلال مؤتمر صحافي في نجامينا، قال رؤوف مازو، مساعد المفوّض الأعلى في المفوّضية لشؤون العمليات للصحافيين إنّه "حتّى الآن، نعتقد أنّنا نقترب من 90 ألف شخص".