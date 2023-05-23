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هجمات بطائرات مسيّرة في منطقة بيلغورود الروسية

أخبار دولية
2023-05-23 | 02:16
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هجمات بطائرات مسيّرة في منطقة بيلغورود الروسية
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هجمات بطائرات مسيّرة في منطقة بيلغورود الروسية

استهدفت عدة هجمات بمسيّرات ليل الاثنين الثلاثاء منازل ومبنى إداري في منطقة بيلغورود الروسية التي استُهدفت بتوغل نفّذه مسلّحون من أوكرانيا، وفق ما ذكر حاكم المنطقة، مشيرا إلى "تواصل" عملية لمكافحة الإرهاب.
     
وأفاد حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام بأن هذه الهجمات التي وقعت في غريفورون، عاصمة منطقة تحمل الاسم ذاته، وقرية بوريسوفكا، لم تؤدي إلى سقوط ضحايا.

أخبار دولية

هجمات

طائرات مسيّرة

بيلغورود

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