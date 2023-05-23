وزيرة الخارجية الفرنسية تؤيد محاكمة الرئيس السوري

أبدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء تأييدها لمحاكمة الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى سقوط "مئات آلاف القتلى" و"استخدام الأسلحة الكيميائية"، وهو ما اتّهم نظامه به خلال النزاع الذي بدأ عام 2011.



وقالت كولونا في ردّها على سؤال صحافي من محطة "فرانس 2" بشأن إن كانت تؤيد بأن تتم محاكمته: "الجواب هو نعم".



وأضافت: "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من الدبلوماسية الفرنسية".