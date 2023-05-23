قطر تحذّر من أن أوروبا قد تواجه نقصًا أسوأ في موارد الطاقة

توقّع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي الثلاثاء أن تواجه أوروبا نقصًا أسوأ في النفط والغاز، مشيرًا إلى أن اعتدال فصل الشتاء نسبيا جنّب القارّة صعوبات أكبر في الأشهر الماضية.



وقال الكعبي خلال منتدى قطر الاقتصادي: "إذا بدأ الاقتصاد في الانتعاش في 2024 وحلّ شتاء عاديّ، أعتقد أن الآتي أعظم".