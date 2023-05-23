زيلينسكي يزور خط الجبهة في دونيتسك في شرق أوكرانيا

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء خط الجبهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا كما أعلنت الرئاسة.



وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إن الرئيس "زار مواقع متقدمة على الجبهة في منطقة الدفاع فوغليدار-مارينكا" حيث تجري معارك مع الجيش الروسي منذ أشهر ونشرت صور زيلينسكي مع عسكريين.