الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الدوحة تفتتح أعمال النسخة الثالثة من "منتدى قطر الاقتصادي"
أخبار دولية
2023-05-23 | 05:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الدوحة تفتتح أعمال النسخة الثالثة من "منتدى قطر الاقتصادي"
0
min
الدوحة تفتتح أعمال النسخة الثالثة من "منتدى قطر الاقتصادي"
شهدت الدوحة افتتاح أعمال النسخة الثالثة من "منتدى قطر الاقتصادي"، بمشاركة أكثر من ألف مشاركٍ من رؤساء الحكومات وقادة الأعمال.
وتسلط نسخة هذا العام، الضوء على أحدث التوجهات في مجالات التمويل والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي، وذلك عبر سلسلة من المقابلات والجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية.
أخبار دولية
تفتتح
أعمال
النسخة
الثالثة
"منتدى
الاقتصادي"
التالي
الكرملين يدعو الى "مزيد من الجهود" للتصدي للتوغلات المسلحة الى روسيا من أوكرانيا
إجلاء مدنيين من تسع بلدات روسية على الحدود مع أوكرانيا بعد توغل مسلحين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-05-18
الأبيض إفتتح منتدى "التحول الرقمي" في القطاع الصحي
أخبار لبنان
2023-05-18
الأبيض إفتتح منتدى "التحول الرقمي" في القطاع الصحي
0
اقتصاد
2023-05-16
"المرصد الاقتصادي للبنان" الصادر عن البنك الدولي: الاقتصاد في تراجع حاد وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار
اقتصاد
2023-05-16
"المرصد الاقتصادي للبنان" الصادر عن البنك الدولي: الاقتصاد في تراجع حاد وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار
0
آخر الأخبار
2023-05-15
جنبلاط لـ"عشرين 30": يجب أن يكون بند ترسيم الحدود البحرية أساسياً في برنامج رئيس الجمهورية المقبل إلى جانب البرنامج الاقتصادي الاجتماعي
آخر الأخبار
2023-05-15
جنبلاط لـ"عشرين 30": يجب أن يكون بند ترسيم الحدود البحرية أساسياً في برنامج رئيس الجمهورية المقبل إلى جانب البرنامج الاقتصادي الاجتماعي
0
اخبار البرامج
2023-05-14
الممثل حسام تحسين بيك في "المجهول": أعمال البيئة الشاميّة شوّهت الواقع... وهذا ما قاله عن "باب الحارة"
اخبار البرامج
2023-05-14
الممثل حسام تحسين بيك في "المجهول": أعمال البيئة الشاميّة شوّهت الواقع... وهذا ما قاله عن "باب الحارة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السعودية تنجح مرة جديدة في خلق مساحة للنمو الإقتصادي…
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السعودية تنجح مرة جديدة في خلق مساحة للنمو الإقتصادي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الطاقة حاضر في منتدى قطر الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الطاقة حاضر في منتدى قطر الاقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها
0
أخبار دولية
13:25
غداة وصول رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء... هذا ما كشفه مستشار الهيئة السعودية للفضاء للـLBCI
أخبار دولية
13:25
غداة وصول رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء... هذا ما كشفه مستشار الهيئة السعودية للفضاء للـLBCI
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-05-02
التهابات حادة في وجه سوزان نجم الدين.. لن تصدّقوا السبب!
فنّ
2023-05-02
التهابات حادة في وجه سوزان نجم الدين.. لن تصدّقوا السبب!
0
خبر عاجل
2023-05-05
في سابقة هي الاولى من نوعها كأس العالم لكرة السلة في لبنان والآن في استديو الـLBCI... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
خبر عاجل
2023-05-05
في سابقة هي الاولى من نوعها كأس العالم لكرة السلة في لبنان والآن في استديو الـLBCI... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها
0
فنّ
2023-05-20
بعد 22 سنة على لغز موتها.. مفاجأة في قضية سعاد حسني!
فنّ
2023-05-20
بعد 22 سنة على لغز موتها.. مفاجأة في قضية سعاد حسني!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الطاقة حاضر في منتدى قطر الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الطاقة حاضر في منتدى قطر الاقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها
0
أخبار دولية
13:25
غداة وصول رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء... هذا ما كشفه مستشار الهيئة السعودية للفضاء للـLBCI
أخبار دولية
13:25
غداة وصول رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء... هذا ما كشفه مستشار الهيئة السعودية للفضاء للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
سلامة أمام القضاء الأربعاء... ما هي السيناريوهات المطروحة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
سلامة أمام القضاء الأربعاء... ما هي السيناريوهات المطروحة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
سوق سوداء تتحكم بالطوابع وتحرم المواطن من إنجازات معاملاته
تقارير نشرة الاخبار
13:17
سوق سوداء تتحكم بالطوابع وتحرم المواطن من إنجازات معاملاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
شاطئ لبنان يدر مليارات الدولارات سنويًا
تقارير نشرة الاخبار
13:14
شاطئ لبنان يدر مليارات الدولارات سنويًا
0
أخبار لبنان
13:12
اللجان المشتركة عدّلت 3 مواد من قانون النقد والتسليف تتيح إصدار أوراق مالية جديدة من فئات كبيرة
أخبار لبنان
13:12
اللجان المشتركة عدّلت 3 مواد من قانون النقد والتسليف تتيح إصدار أوراق مالية جديدة من فئات كبيرة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:59
مقدمة النشرة المسائية 23-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:59
مقدمة النشرة المسائية 23-05-2023
0
أخبار لبنان
06:01
جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس 3 اقتراحات قوانين..
أخبار لبنان
06:01
جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس 3 اقتراحات قوانين..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:22
جوزيف عطية في المستشفى بعد تعرّضه لحادث... إليكم التفاصيل
فنّ
04:22
جوزيف عطية في المستشفى بعد تعرّضه لحادث... إليكم التفاصيل
2
أمن وقضاء
06:26
ألمانيا أبلغت لبنان بإصدار مذكرة توقيف بحق سلامة...
أمن وقضاء
06:26
ألمانيا أبلغت لبنان بإصدار مذكرة توقيف بحق سلامة...
3
اقتصاد
02:10
انخفاض طفيف بسعر الغاز.. واستقرار بسعر البنزين
اقتصاد
02:10
انخفاض طفيف بسعر الغاز.. واستقرار بسعر البنزين
4
فنّ
04:59
سيينا ابنة هيلدا خليفة تلفت الأنظار بجمالها (صورة)
فنّ
04:59
سيينا ابنة هيلدا خليفة تلفت الأنظار بجمالها (صورة)
5
أخبار لبنان
15:55
المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب
أخبار لبنان
15:55
المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب
6
حال الطقس
02:09
الكتل الهوائية الحارة تنحسر... إليكم حال الطقس في لبنان
حال الطقس
02:09
الكتل الهوائية الحارة تنحسر... إليكم حال الطقس في لبنان
7
فنّ
04:37
ماريو باسيل يلعب ويلهو مع ابنته: "هيدا الحبّ" (فيديو)
فنّ
04:37
ماريو باسيل يلعب ويلهو مع ابنته: "هيدا الحبّ" (فيديو)
8
علوم وتكنولوجيا
03:10
ميزة انتظرها الملايين... واتساب تسمح بتعديل الرسائل بعد إرسالها!
علوم وتكنولوجيا
03:10
ميزة انتظرها الملايين... واتساب تسمح بتعديل الرسائل بعد إرسالها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More