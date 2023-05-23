الدوحة تفتتح أعمال النسخة الثالثة من "منتدى قطر الاقتصادي"

شهدت الدوحة افتتاح أعمال النسخة الثالثة من "منتدى قطر الاقتصادي"، بمشاركة أكثر من ألف مشاركٍ من رؤساء الحكومات وقادة الأعمال.

وتسلط نسخة هذا العام، الضوء على أحدث التوجهات في مجالات التمويل والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي، وذلك عبر سلسلة من المقابلات والجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية.