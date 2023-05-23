الكرملين يدعو الى "مزيد من الجهود" للتصدي للتوغلات المسلحة الى روسيا من أوكرانيا

عبر الكرملين الثلاثاء عن "قلقه العميق" في اليوم الثاني من توغل مجموعة مسلحة الى الأراضي الروسية من أوكرانيا، داعيا الى بذل "المزيد من الجهود" للتصدي لهذه الهجمات التي تتكثف ويتسع نطاقها.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمام الصحافيين: "ما حدث بالأمس يثير قلقا عميقا ويظهر مرة أخرى أن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلادنا. وهذا يتطلب منا بذل المزيد من الجهود، وهذه الجهود متواصلة والعملية العسكرية الخاصة (في اوكرانيا) مستمرة لكي لا يحدث هذا الأمر بعد الآن".