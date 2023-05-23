الجيش الروسي يعلن دحر المقاتلين الذين تسللوا من أوكرانيا والقضاء عليهم

أعلنت روسيا أنها "سحقت" المجموعة التي هاجمت الاثنين منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، في أخطر توغل في الأراضي الروسية منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال عملية مكافحة الإرهاب، وبفضل ضربات للطيران والمدفعية وتحرك وحدات الدفاع عن الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، تم صد التنظيمات القومية (الأوكرانية) وسحقها".