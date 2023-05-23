ستة قتلى في هجوم إستهدف موقعًا لمجموعة طاقة مجرية في باكستان

ستة قتلى في هجوم إستهدف موقعًا لمجموعة طاقة مجرية في باكستان

قتل ستة من أفراد الأمن الباكستانيين بعد أن حاصر عشرات من المسلحين موقعًا للتنقيب عن الغاز والنفط تابع لمجموعة طاقة مجرية، بحسب ما أعلنت الشرطة الثلاثاء.



وشهدت باكستان تدهورًا في الوضع الأمني منذ استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستان المجاورة عام 2021. واستهدفت معظم الهجمات قوات الأمن ومصالح أجنبية.



وقال قائد الشرطة في منطقة هانغو في إقليم خيبر باختونخوا عاصف باهدور لوكالة فرانس برس إن نحو 50 مسلحًا هاجموا موقعًا تعود ملكيته لمجموعة إم أو إل غروب ومقرها بودابست.



وأضاف: "كانوا يحملون أسلحة خفيفة وثقيلة وأطلقوا قذائف هاون ما أدى إلى مقتل ستة من أفراد الأمن عند المدخل الرئيسي للموقع القريب من الحدود مع أفغانستان."



وأوضح قائد الشرطة أن من بين القتلى أربعة من أفراد قوة رديفة للشرطة وإثنان من حرس الأمن التابعين للشركة.



وبحسب باهدور، فإن تبادل اطلاق النار إستمر لأكثر من ساعة. وأجبرت قوات الشرطة المسلحين على الفرار.



ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن باهدور حمل الفرع المحلي لحركة طالبان المسؤولية عنه.

