بوريل: بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات "إف-16" في بولندا

بوريل: بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات "إف-16" في بولندا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 بدأ في بولندا، بعد أن أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر.



وقال بوريل في إجتماع لوزراء دفاع دول الإتحاد في بروكسل: "أنا سعيد لأن تدريب طياري مقاتلات إف-16 بدأ أخيرًا في العديد من الدول وسيستغرق ذلك بعض الوقت، كلما كان أقرب كان أفضل."



وردًا على سؤال حول الدول التي بدأت فيها التدريبات، أجاب بوريل: "بولندا على سبيل المثال".



كما أكد دبلوماسي أوروبي إشترط عدم الكشف عن إسمه لوكالة فرانس برس بدء التدريب في بولندا.



ورفضت وزارة الدفاع في وارسو التعليق على ذلك.

