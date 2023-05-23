ناشطون في مجال التغير المناخي يقطعون مؤقتاً الحركة الجوية في جنيف

ناشطون في مجال التغير المناخي يقطعون مؤقتاً الحركة الجوية في جنيف

تسبّب عشرات الناشطين في مجال التغيّر المناخي بوقف الحركة الجوية مؤقتاً في جنيف الثلاثاء قبل أن يتم إجلاؤهم من أكبر معرض لطيران الأعمال في أوروبا، بعدما قَيّدوا أنفسهم ببعض الطائرات الخاصة.



وقال مطار جنيف في بيان إن الحركة في ثاني مطار في سويسرا تعطلت لنحو ساعة واستؤنفت تدريجياً ابتداء من الساعة 12,40 (10,40 بتوقيت غرينتش).



وتُظهر صور نشرها مدافعون عن البيئة على تويتر ناشطين يرفعون لافتات جالسين بالقرب من طائرات أو مانعين الدخول إلى المقصورة.وتمكن البعض من تقييد أنفسهم بالطائرات.



كذلك، رفع المتظاهرون لافتات تشبه رسائل التحذير على علب السجائر للتعريف عنها كأشياء سامة، مع شعارات تحذر من أن "الطائرات الخاصة تحرق مستقبلنا" و"تقتل كوكبنا" و"تغذي أوجه عدم المساواة"، بحسب الصور.



الناشطون القادمون من 17 دولة هم أعضاء في منظمات معروفة بعملها في هذا المجال مثل "غرينبيس" و"ستاي غراوندد" و"اكستينكشن ريبيليون" و"سيانتيست ريبيليون". وقال بيان صادر عن غرينبيس بعد وقت قصير من بدء التحرّك إنهم يطالبون بحظر الطائرات الخاصة.

