انفصاليون يخطفون أكثر من 30 امرأة في الكاميرون

انفصاليون يخطفون أكثر من 30 امرأة في الكاميرون



اعلنت سلطات الكاميرون الثلاثاء إن متمردين انفصاليين خطفوا "نحو 30" امرأة السبت أثناء مشاركتهن في تظاهرة ضد الانتهاكات التي ارتكبوها في غرب البلاد حيث يدور نزاع دامٍ منذ نحو 6 سنوات بين انفصاليين من الأقلية الناطقة بالإنكليزية وقوات الأمن.



وقالت شرطة مديرية ميزام في بيان إنهن "تعرضن لتعذيب شديد واختطفهن إرهابيون مسلحون" في قرية كدجوم كيكو في المنطقة الشمالية الغربية حيث تقوم الجماعات الانفصالية المسلحة في كثير من الأحيان بخطف مدنيين للمطالبة بالحصول على فدية.



