بوليفيا تطلب من البابا تسلم ملفات الاعتداءات الجنسية في البلاد

بوليفيا تطلب من البابا تسلم ملفات الاعتداءات الجنسية في البلاد

طلبت بوليفيا في رسالة إلى البابا فرنسيس تسليمها جميع الملفات المتعلقة بقضايا الاعتداء الجنسي التي ارتكبها قساوسة في البلاد، بعد تقارير صحافية عن عشرات الاعتداءات وفق ما أعلنت الرئاسة.



يأتي هذا الطلب بعد تقارير صحافية عن القس الإسباني الراحل ألفونسو بيدراخاس الذي كشفت مذكراته أنه استغل أكثر من 80 قاصرا في بوليفيا التي انتقل اليها مطلع السبعينات.



وكتب الرئيس البوليفي جان آرس في رسالة وجهها الإثنين إلى البابا فرنسيس وعرضها خلال مؤتمر صحافي "أطلب ان يتمكن القضاء البوليفي من الوصول إلى جميع الملفات والسجلات والمعلومات المتعلقة بهذه المزاعم والوقائع المتعلقة بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها قساوسة ورجال دين كاثوليك على الأراضي البوليفية".



واضاف أن الدولة البوليفية تحتفظ بحق حظر دخول القساوسة والرهبان الأجانب الذين لديهم سوابق بارتكاب اعتداءات جنسية على قصر، إلى الأراضي الوطنية.



وجراء هذه القضية التي كشفتها صحيفة "ال باييس" الإسبانية نهاية نيسان، رفعت في بوليفيا ثماني شكاوى على الأقل ضد كهنة جمعية يسوع بينهم بيدراخاس وثلاثة كهنة إسبان آخرين وجميعهم متوفون.



أكد المؤتمر الأسقفي البوليفي زيارة القس الإسباني جوردي بارتوميو قريبا للتطرق الى قضية الاعتداءات الجنسية في البلاد.