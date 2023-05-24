بايدن يستقبل مطلع الشهر المقبل رئيسة وزراء الدنمارك

بايدن يستقبل مطلع الشهر المقبل رئيسة وزراء الدنمارك

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن سيستقبل في الخامس من حزيران المقبل رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدركسن التي تعتبر بلادها إحدى الدول التي قد تزود أوكرانيا طائرات حربية مقاتلة.



وقالت المتحدثة بإسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار في بيان إن بايدن وفريدركسن سيناقشان التعاون الثنائي لتعزيز الأمن عبر الأطلسي والإزدهار الإقتصادي.



وأضافت أن النقاش سيتناول أيضًا "الدعم الراسخ" لأوكرانيا من جانب الولايات المتحدة والدنمارك.