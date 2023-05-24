محاكمة ترامب في التهم الجنائية الموجهة إليه تبدأ في آذار 2024

محاكمة ترامب في التهم الجنائية الموجهة إليه تبدأ في آذار 2024

حدد قاض في نيويورك تاريخ 25 آذار 2024 موعدًا لبدء محاكمة دونالد ترامب في التهم الجنائية الموجهة إليه، ما أثار إمتعاض الرئيس السابق لكونه يتزامن وسعيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض إنتخابات الرئاسة العام المقبل.



وظهر ترامب أمام القاضي في نيويورك عبر الإتصال بالفيديو من فلوريدا، وتبلغ من القاضي أيضًا أمرًا بتقييد ما يمكنه نشره عبر الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن القضية.



وأصبح ترامب في نيسان أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجه إليه إتهام جنائي يتعلق بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.



وينفي الرئيس السابق التهم الـ34.



وأبلغ القاضي خوان مرشان ترامب أن إجراءات المحاكمة ستبدأ في 25 آذار 2024.



وبدا على ترامب التوتر والحنق بشكل متزايد عندما ذكر مرشان المعنيين بوجوب عدم الإلتزام بأي إرتباطات أخرى قد تتعارض مع مسار الإجراء القضائي.



ويأتي موعد المحاكمة في خضم الإنتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي يأمل ترامب الفوز بها وخوض الإنتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني 2024، في مواجهة الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن الذي أخرجه من البيت الأبيض في 2020.