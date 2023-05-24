حريق مهجع مدرسة الإناث في غوايانا أضرمته تلميذة بعد مصادرة هاتفها

حريق مهجع مدرسة الإناث في غوايانا أضرمته تلميذة بعد مصادرة هاتفها



أفاد مسؤول في غوايانا وكالة فرانس برس الثلاثاء أنّ الحريق الذي أتى الأحد على مهجع مدرسة للإناث في وسط البلاد وأوقع 19 قتيلاً، جميعهم قاصرون، أضرمته فتاة أغضبتها مصادرة الإدارة هاتفها الخلوي.



وقالت الشرطة في بيان إنّه "يُشتبه بأنّ تلميذة أضرمت الحريق المدمّر لأنّ هاتفها الخلوي قد صودر منها"، في حين أوضح مسؤول حكومي لفرانس برس طالباً عدم نشر اسمه أنّ التلميذة نجت من الحريق واعترفت بوقوفها خلفه.