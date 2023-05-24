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لا تحقيق عامًا في كندا في معلومات عن تدخل صيني في الإنتخابات

لا تحقيق عامًا في كندا في معلومات عن تدخل صيني في الإنتخابات

أوصى مقرر خاص مستقل الثلاثاء بعدم فتح تحقيق عام في إتهامات بتدخل بكين في الإنتخابات الفدرالية الأخيرة في كندا، لكنه إعترف في الوقت نفسه بوجود محاولات من الخارج للتأثير على الإقتراع.



ونفت الصين التي يشتبه بأنها حاولت التدخل في الإنتخابات الكندية في 2019 و2021 هذه الإتهامات بشدة.



وقال المقرر ديفيد جونستون الحاكم العام السابق لكندا ممثل الملك في البلاد إن "الإقتراعين تمت حمايتهما بشكل جيد بآليات متطورة وليس هناك أي سبب يدعو إلى عدم الثقة في نتائجهما".



لكن هذا الموظف السابق وأستاذ القانون أشار في الوقت نفسه إلى أن "دولًا أجنبية تحاول بلا شك التأثير على المرشحين في كندا".



وأوضح المقرر أنه ليس في وضع يسمح له بكشف أسباب توصيته علنًا، مؤكدًا أن المعلومات التي أدت إلى إستنتاج ذلك جاءت من مصادر سرية.