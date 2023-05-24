باريس تؤكد لبكين أنّ الدعم الفرنسي والأوروبي لأوكرانيا راسخ

باريس لبكين: الدعم الفرنسي والأوروبي لأوكرانيا راسخ



أكّدت باريس مجدّداً الثلاثاء لمبعوث صيني أرسلته بكين إلى أوروبا للبحث عن حلّ سياسي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، أنّ فرنسا والاتّحاد الأوروبي مصمّمان على دعم كييف "على المدى الطويل" و"في كلّ المجالات".



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ مديرها العام للشؤون السياسية والأمنية فريدريك موندولوني أكّد خلال استقباله المبعوث الصيني لي هوي على "المسؤولية الكاملة لروسيا عن اندلاع الحرب واستمرارها".



وأوضح البيان أنّ الدبلوماسي الفرنسي وإذ نقل لضيفه الصيني ترحيب فرنسا "باستئناف الحوار بين الصين وأوكرانيا"، شدّد على أنّ كييف "تمارس حقّها في الدفاع عن النفس" بتصدّيها للغزو الروسي.



كما أكّد موندولوني للمبعوث الصيني أنّ فرنسا والاتّحاد الأوروبي "عازمان على دعم أوكرانيا على المدى الطويل وفي كلّ المجالات".



ولي، السفير الصيني السابق لدى موسكو، يقوم بجولة أوروبية تستمر أسبوعاً يبحث خلالها إمكانية التوصّل إلى "حلّ سياسي" للحرب في أوكرانيا.



وقبل وصوله إلى باريس أمضى الدبلوماسي الصيني يومين في كييف ويوماً واحداً في بولندا.



وبعد فرنسا سيزور لي ألمانيا ثمّ روسيا.



ونشرت بكين في شباط وثيقة من 12 نقطة تهدف إلى وضع حدّ للحرب في أوكرانيا، ودعت إلى الحوار واحترام سيادة جميع الدول. الا أن هذه الوثيقة لقيت انتقادا غربيا لصيغتها الغامضة.



وخلال زيارة لي وارسو طالبت بولندا الصين بـ"إدانة العدوان الروسي" على أوكرانيا.



وفي كييف، قال المبعوث الصيني لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ومسؤولين آخرين إنّه "لا يوجد دواء سحري لحلّ الأزمة".



وردّت أوكرانيا بالتشديد على أنّها لن تقبل "بأيّ اقتراح ينطوي على خسارتها أراضي أو تجميد النزاع".



وتحافظ روسيا والصين على علاقات وثيقة. وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو في آذار حين قال إنّ العلاقات بين البلدين "تدخل حقبة جديدة".



وتقول الصين إنّها محايدة في النزاع بين أوكرانيا وروسيا لكنّها تعرّضت لانتقادات لرفضها إدانة الغزو الروسي.