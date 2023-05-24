هجمات ليلية "عديدة" بمسيرات في منطقة بلغورود الروسية

هجمات ليلية "عديدة" بمسيرات في منطقة بلغورود الروسية

أعلن حاكم بلغورود الأربعاء أن المنطقة المحاذية لأوكرانيا تعرضت إلى هجمات "عديدة" بطائرات مسيرة خلال الليل، بعد توغل مسلح من أوكرانيا.



وقال فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تلغرام: "لم تكن الليلة هادئة تمامًا. وقع عدد كبير من الهجمات بمسيرات. تعاملت أنظمة الدفاع الجوي مع معظمها... الأهم هو أنه لم يسقط أي ضحايا".



وأضاف أن الهجمات ألحقت أضرارًا بمركبات ومنازل ومبان عامة في المنطقة لكن لم تسجل إصابات.