منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على النظام الصحي في أوكرانيا

صوّتت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بأغلبية ساحقة الأربعاء على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا والهجمات الروسية على مرافق الرعاية الصحية، في بادرة جديدة لدعم كييف.وصوّتت الدول الأعضاء في المنظمة المجتمعة في جنيف، بأغلبية 80 صوتاً مقابل تسعة أصوات وامتناع 52 عن التصويت، وذلك "للتنديد بأقوى العبارات بعدوان الاتحاد الروسي المتواصل ضد أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات على مرافق الرعاية الصحية فضلاً عن الهجمات واسعة النطاق على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية".