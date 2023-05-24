الرئيس الصيني يؤكد "دعمه الثابت" لروسيا في "المصالح الأساسية"

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم، دعم بكين لمصالح موسكو "الأساسية" خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.



وأعلن شي في نص لتصريحاته نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة أن البلدين سيواصلان "تقديم الدعم الثابت لبعضهما البعض بشأن القضايا المرتبطة بمصالح كل منهما الأساسية وتعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف".