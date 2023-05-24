منظمة الهجرة الدولية: الحرب في السودان تشرد أكثر من مليون نازح داخل البلاد

منظمة الهجرة الدولية: الحرب في السودان تشرد أكثر من مليون نازح داخل البلاد

أعلنت منظمة الهجرة الدولية الأربعاء أن السودان شهد نزوح أكثر من مليون شخص داخل البلاد منذ إندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وأكدت المنظمة في تقرير أنه أصبح الآن في السودان أكثر من مليون شخص نزحوا داخليًا منذ اندلاع أعمال العنف في 15 نيسان، مشيرة إلى أن ولايات غرب دارفور والنيل الأبيض ونهر النيل والولاية الشمالية إستقبلت العدد الأكبر من النازحين.