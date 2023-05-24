لقاء في مجلس النواب الفرنسي مع لجنة الصداقة النيابية الفرنسية اللبنانية

لقاء في مجلس النواب الفرنسي مع لجنة الصداقة النيابية الفرنسية اللبنانية: تطبيق الإصلاحات



عقد لقاء في مجلس النواب الفرنسي مع لجنة الصداقة النيابية الفرنسية اللبنانية بحضور عدد كبير من ممثلي كتل مجلس النواب الفرنسي.



وتركز النقاش على خريطة طريق لإنقاذ لبنان ماليًا وكيفية الوصول إلى خطة حكومية واضحة مع صندوق النقد الدولي.



ولمس المجتمعون تقارباً في وجهات النظر تحديدًا حول ضرورة تطبيق الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية وإعادة الثقة الدولية بلبنان.