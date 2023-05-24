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أربعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش للشرطة في باكستان

أخبار دولية
2023-05-24 | 08:10
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أربعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش للشرطة في باكستان
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أربعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش للشرطة في باكستان

قُتل أربعة أشخاص الأربعاء بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش للشرطة في سوق في شمال غرب باكستان، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.
 
وقتل جنديان وشرطي ومدني بانفجار قرب مدينة داتا خيل في منطقة وزيرستان (شمال) على مسافة نحو 25 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان.
  
وقال المسؤول في الشرطة المحلية رسول دراز لوكالة فرانس برس: "فجّر الانتحاري سيارته أثناء تفتيشه عند الحاجز".
      
وأضاف: "يبدو أن الانتحاري أراد الوصول إلى وجهة أخرى، لكنه فجر نفسه عندما أوقفته الشرطة لإجراء تفتيش روتيني"، مشيرا إلى أن خمسة أشخاص أصيبوا.
     
وتشهد باكستان منذ أشهر عدة وتحديدا منذ استعادة حركة طالبان السلطة في كابول، تدهورا في الوضع الأمني ولا سيما في المناطق المحاذية لأفغانستان.
      
وتشن حركة طالبان الباكستانية معظم الهجمات، وهي جماعة لا ترتبط بطالبان الأفغانية بأي إطار تنظيمي، إلا أنها تتشارك معها العقيدة والتوجه.
      
والثلاثاء، أعلنت طالبان باكستان مسؤوليتها عن مقتل ستة من أفراد الأمن بعدما حاصر عشرات من مسلحيها موقعا للتنقيب عن الغاز والنفط تابع لمجموعة طاقة مجرية.
     
وشمال وزيرستان من أقدم المناطق القبلية ذات الحكم شبه الذاتي في شمال غرب باكستان، ونفذ فيها الجيش الباكستاني العديد من العمليات ضد المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان بعد الاجتياح الأميركي والأطلسي لأفغانستان عام 2001.

أخبار دولية

انفجار

سيارة مفخخة

شرطة

باكستان

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