الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
29
o
الشمال
27
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
29
o
الشمال
27
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أكبر سفينة حربية في العالم تصل إلى أوسلو وسط استياء موسكو
أخبار دولية
2023-05-24 | 08:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أكبر سفينة حربية في العالم تصل إلى أوسلو وسط استياء موسكو
وصلت حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" وهي أكبر سفينة حربية مبينة حتى الآن، إلى أوسلو الأربعاء، في زيارة نددت بها روسيا المجاورة.
ودخلت "جيرالد فورد" وهي النسخة الأولى من الجيل الجديد لحاملات الطائرات وتعمل بالدفع النووي، صباح الأربعاء مع مرافقتها مضيق أوسلو قبل أيام من مشاركتها في تدريبات عسكرية.
ويمكن لحاملة الطائرات هذه البالغ طولها 335 مترا استيعاب 90 طائرة.
وقال الجيش النروجي في بيان: "الزيارة ووجود مجموعة حاملة الطائرات سيوفران... فرصة فريدة لتطوير التعاون والعمل بشكل أوثق مع حليفنا الرئيسي الولايات المتحدة".
وتأتي هذه الزيارة فيما تراجعت كثيرا العلاقات بين النروج، العضو في حلف شمال الأطلسي، وروسيا التي تتشارك معها حدودا في أقصى الشمال القطبي، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد أدت إلى اعتراض السفارة الروسية في أوسلو.
وقال المتحدث باسم السفارة الروسية في أوسلو تيمور شيكانوف في رسالة الكترونية وجهها إلى وكالة فرانس برس الثلاثاء: "ما من قضية في الشمال تتطلب حلا عسكريا أو من مسائل تتطلب تدخلا خارجيا".
وأضاف: "طالما أن السلطات في أوسلو تفيد بأن روسيا لا تشكل تهديدا عسكريا مباشرا للنروج فإن عروض قوة كهذه تبدو مضرة ومنافية للمنطق".
وتتشارك النروج مع روسيا 198 كيلومترا من الحدود البرية في أقصى الشمال بالإضافة إلى حدود طويلة في بحر بارنتس.
وقد أقيمت منطقة حظر جوي وبحري كبيرة حول هذه السفينة.
وأوردت صحيفة "بارنتس أوبزيرفر" الإلكترونية أن السفينة يفترض أن تتوجه بعد ذلك إلى الدائرة القطبية الشمالية مع بدء تدريبات "أركتك تشالنج إكزرسايز"، وهي مناورات جوية تجمع حوالى 150 طائرة من 14 دولة، في 29 أيار في هذه المنطقة.
أخبار دولية
سفينة حربية
أوسلو
موسكو
جيرالد فورد
التالي
بريغوجين يعلن مقتل حوالي 10 آلاف سجين جندتهم فاغنر للقتال في أوكرانيا
مقتل ستة أشخاص وتهدّم أكثر من مئة منزل جراء فيضانات في أفغانستان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-11
أوسلو تتسلّم من موسكو رئاسة مجلس القطب الشمالي في مراسم همّشت روسيا
أخبار دولية
2023-05-11
أوسلو تتسلّم من موسكو رئاسة مجلس القطب الشمالي في مراسم همّشت روسيا
0
أخبار دولية
2023-04-26
موسكو تعلن طرد عشرة دبلوماسيين نروجيين ردًا على طرد أوسلو 15 دبلوماسيًا روسيًا
أخبار دولية
2023-04-26
موسكو تعلن طرد عشرة دبلوماسيين نروجيين ردًا على طرد أوسلو 15 دبلوماسيًا روسيًا
0
آخر الأخبار
2023-04-26
أ.ف.ب: موسكو تعلن طرد عشرة دبلوماسيين نروجيين ردا على طرد أوسلو 15 دبلوماسيا روسيا
آخر الأخبار
2023-04-26
أ.ف.ب: موسكو تعلن طرد عشرة دبلوماسيين نروجيين ردا على طرد أوسلو 15 دبلوماسيا روسيا
0
أخبار دولية
17:22
موسكو تعترض طائرتين حربيتين أميركيتين فوق البلطيق
أخبار دولية
17:22
موسكو تعترض طائرتين حربيتين أميركيتين فوق البلطيق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:59
بريغوجين يعلن مقتل حوالي 10 آلاف سجين جندتهم فاغنر للقتال في أوكرانيا
أخبار دولية
09:59
بريغوجين يعلن مقتل حوالي 10 آلاف سجين جندتهم فاغنر للقتال في أوكرانيا
0
أخبار دولية
08:18
مقتل ستة أشخاص وتهدّم أكثر من مئة منزل جراء فيضانات في أفغانستان
أخبار دولية
08:18
مقتل ستة أشخاص وتهدّم أكثر من مئة منزل جراء فيضانات في أفغانستان
0
أخبار دولية
08:14
البابا فرنسيس يؤكد دعمه لكاثوليك الصين
أخبار دولية
08:14
البابا فرنسيس يؤكد دعمه لكاثوليك الصين
0
أخبار دولية
08:10
أربعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش للشرطة في باكستان
أخبار دولية
08:10
أربعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش للشرطة في باكستان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:24
مكتب ميقاتي يردّ على بيان "الوطني الحر": فليتفضل التيار أن يعطينا رأيا قانونيا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق سلامة
أخبار لبنان
08:24
مكتب ميقاتي يردّ على بيان "الوطني الحر": فليتفضل التيار أن يعطينا رأيا قانونيا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق سلامة
0
امن وقضاء
09:12
مداهمة منزل وضبط أسلحة وقذائف صاروخية في هذه المنطقة (صور)
امن وقضاء
09:12
مداهمة منزل وضبط أسلحة وقذائف صاروخية في هذه المنطقة (صور)
0
آخر الأخبار
2023-05-22
محامي الادعاء في فرنسا وليام بوردون لـ"عشرين 30": بعد كل التحقيقات بشأن سلامة ومعاونيه من المرجح أن نشهد على ادعاءات إضافية خصوصا في جوار الحاكم المركزي وسلامة ليس كبش المحرقة
آخر الأخبار
2023-05-22
محامي الادعاء في فرنسا وليام بوردون لـ"عشرين 30": بعد كل التحقيقات بشأن سلامة ومعاونيه من المرجح أن نشهد على ادعاءات إضافية خصوصا في جوار الحاكم المركزي وسلامة ليس كبش المحرقة
0
امن وقضاء
2023-05-22
محامي الادعاء في فرنسا لـ"عشرين 30": من المرجح أن نشهد على ادعاءات إضافية في جوار سلامة
امن وقضاء
2023-05-22
محامي الادعاء في فرنسا لـ"عشرين 30": من المرجح أن نشهد على ادعاءات إضافية في جوار سلامة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:56
ملف سلامة يتفاعل.. ماذا في تفاصيله؟
أخبار لبنان
07:56
ملف سلامة يتفاعل.. ماذا في تفاصيله؟
0
أخبار لبنان
07:13
الأزمات التي يواجهها لبنان والحلول المقترحة في لقاء بين عوده وريزا..
أخبار لبنان
07:13
الأزمات التي يواجهها لبنان والحلول المقترحة في لقاء بين عوده وريزا..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مباراة مشتركة مع الـNBA للاعبين ما دون الـ14 سنة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مباراة مشتركة مع الـNBA للاعبين ما دون الـ14 سنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
ماذا يعني إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
ماذا يعني إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
فوز دنفر على لوس أنجلس في كرة السلة الأميركية للمحترفين
تقارير نشرة الاخبار
13:51
فوز دنفر على لوس أنجلس في كرة السلة الأميركية للمحترفين
0
أخبار لبنان
13:48
إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023
أخبار لبنان
13:48
إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السعودية تنجح مرة جديدة في خلق مساحة للنمو الإقتصادي…
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السعودية تنجح مرة جديدة في خلق مساحة للنمو الإقتصادي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الطاقة حاضر في منتدى قطر الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الطاقة حاضر في منتدى قطر الاقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:02
معلومات للـLBCI: وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا تقدموا بطعن أمام الانتربول لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء
خبر عاجل
05:02
معلومات للـLBCI: وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا تقدموا بطعن أمام الانتربول لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء
2
آخر الأخبار
16:02
تفاصيل الاشكال الذي حصل في الليلكي- المريجة
آخر الأخبار
16:02
تفاصيل الاشكال الذي حصل في الليلكي- المريجة
3
فنّ
05:23
نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)
فنّ
05:23
نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)
4
خبر عاجل
08:02
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت
خبر عاجل
08:02
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت
5
خبر عاجل
09:41
أ.ف.ب.: القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه
خبر عاجل
09:41
أ.ف.ب.: القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه
6
حال الطقس
02:01
كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
حال الطقس
02:01
كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
7
صحف اليوم
00:00
مصرف أوروبي كبير يقرّر وقف التعامل مع ثلاثة مصارف لبنانية (الاخبار)
صحف اليوم
00:00
مصرف أوروبي كبير يقرّر وقف التعامل مع ثلاثة مصارف لبنانية (الاخبار)
8
اقتصاد
06:56
توضيح من وزارة المالية عن رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين
اقتصاد
06:56
توضيح من وزارة المالية عن رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More