قرغيزستان تعلن توصلها إلى اتفاق مع طاجيكستان لحظر استخدام المسيّرات عند حدودهما المشتركة

أعلنت قرغيزستان الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع طاجيكستان لحظر استخدام الطائرات المسيّرة عند حدودهما المشتركة، في مؤشر ملموس نادر على التهدئة بين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى واللتين تتواجهان بانتظام في معارك حدودية دامية.



وبعد اجتماع بين مسؤولين مدنيين وعسكريين من البلدين، "تم التوصل إلى اتفاق على عدم استخدام المسيّرات فوق المناطق الحدودية"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء كابار الرسمية.



وكان جزء من الحدود الممتدة على 970 كيلومترا بين هاتين الجمهوريتين السوفياتيين السابقتين، محل نزاع منذ تفكك الاتحاد السوفياتي على خلفية توترات للوصول إلى الموارد، خصوصا المياه، الحيوية في هذه المناطق الزراعية.



وقُتل مئات الأشخاص في الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة منتصف أيلول 2022، في أحدث تصعيد للعنف، بعد نزاع سابق في نيسان 2021.



وبحسب وكالة كابار، تم الاتفاق أيضا على أن "القرى الحدودية يجب أن تحل مشكلة الري في ما بينها".



واكتفى الجانب الطاجيكستاني في بيان صادر عن الإدارة الإقليمية لمدينة صغد المتاخمة لقرغيزستان، بذكر الحاجة إلى الاستخدام المشترك لموارد المياه من دون الإشارة إلى اتفاق بشأن المسيّرات.



ويشكّل هذان الحليفان لروسيا جزءا من الكتلة العسكرية نفسها التي تقودها موسكو وهي "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" التي لم ترسل أبدا قوات لإنهاء النزاعات، ما تسبب في بعض التوتر لدى الجانبين.



وأعلنت قرغيزستان في كانون الثاني الماضي أنها اشترت أربعة أنواع من المسيّرات التركية بما فيها طائرات بيردقدار تي بي 2.