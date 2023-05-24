روسيا: إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية في المياه التركية

اتهمت روسيا، أوكرانيا، بمهاجمة سفينة حربية تابعة لها كانت تقوم بدورية في المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أنها دمرت ثلاثة زوارق مسيرة خلال هذا الهجوم.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على منصة تلغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية حاولت من دون جدوى مهاجمة السفينة إيفان خورس التابعة لأسطول البحر الأسود ... في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا".